В Кузбассе застройщик украл более 100 млн рублей, выделенных на жилье для льготников

В Анжеро-Судженске к реальному сроку приговорили руководителя строительной компании, который похитил бюджетные деньги при возведении жилья для льготников. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Бизнесмен выигрывал муниципальные аукционы в Анжеро-Судженске и Юрге, заранее зная, что у его фирмы нет средств на стройку. Создавая видимость работ, он получал деньги по контрактам и тратил их на личные нужды. В итоге три многоквартирных дома так и не были построены, а бюджету и банку причинен ущерб на сумму свыше 115 миллионов рублей. Всего за директором числится 69 преступлений, включая отмывание денег.

Суд назначил мошеннику семь лет колонии общего режима. Также он обязан выплатить штраф и вернуть в бюджет более 131 миллиона рублей.

