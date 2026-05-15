Кузбассовцев приглашают выбрать лучший региональный бренд

У жителей региона осталась неделя, чтобы выбрать лучших в конкурсе «Народный бренд Кузбасса». Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

До 21.00 пятницы, 22 мая, на официальном сайте конкурса проходит онлайн-голосование. В этом году за звание лучшего борются 92 участника: 80 заявок поступило от предпринимателей и 12 - от муниципалитетов области.

Голосование проходит в двух основных категориях: «Товары и услуги» и «Проекты муниципальных округов». Мнение жителей будет учитываться наравне с оценками профессиональных экспертов. По итогам выберут двух главных победителей - одну компанию и одну территорию, набравших максимальное количество симпатий кузбассовцев.

