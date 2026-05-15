В Кемерове из-за холодов отложили отключение горячей воды

Из-за аномально холодной середины мая власти Кемерова решили скорректировать планы коммунальщиков. Об сообщил мэр Дмитрий Анисимов.

Гидравлические испытания сетей, которые должны были начаться 18, 19 и 20 мая, официально отложены. Горячую воду в домах жителей отключать пока не будут - пауза продлится минимум неделю, после чего решение примут исходя из прогноза погоды. Новый график отключений воды будет опубликован позже.

Кроме того, в городе точечно возобновили подачу тепла. На данный момент отопление снова включили в восьми детских садах и двух больницах, где температура в помещениях упала ниже нормы.

Городские власти остаются на связи с руководителями всех соцобъектов и готовы подключать тепло там, где это потребуется.

