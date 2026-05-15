Илья Середюк прокомментировал заболеваемость скота на кузбасском предприятии

На сельхозпредприятии «Ваганово» официально подтвержден случай надулярного дерматита у крупного рогатого скота. Как подчеркнул губернатор Илья Середюк, это единственный очаг инфекции в регионе.

Чтобы болезнь не распространилась дальше и производство восстановилось быстрее, собственник предприятия уже решил полностью заменить поголовье.

Ветеринары проверили соседние населенные пункты - там скот здоров. Чтобы обезопасить регион, в Кузбассе началась масштабная вакцинация, которая охватит более 120 тысяч животных. Прививки ставят добровольно, однако глава региона призвал фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств проявить ответственность: вакцинация - единственный способ избежать новых очагов и сохранить поставки мяса и молока в области.

