Губернатор объяснил, почему в дома кузбассовцев нельзя моментально вернуть тепло

Жители региона массово жалуются на холод в квартирах, однако перезапустить отопление в жилом секторе сейчас технически невозможно.

Губернатор Илья Середюк пояснил, что после отключения тепла в начале мая, когда стояла 30-градусная жара, коммунальщики сразу приступили к ремонтам. Моментально остановить эти работы и снова подать пар в систему нельзя - на подготовку ушло бы несколько дней, а к тому моменту, по прогнозам, в регион уже вернется тепло. Кроме того, повторное включение привело бы к росту сумм в квитанциях.

При этом губернатор жестко раскритиковал глав муниципалитетов за игнорирование обращений граждан. Он подчеркнул, что мэры должны были оперативно и честно объяснить ситуацию людям, а не отмалчиваться.

«Граждане должны видеть внимание и заботу. Обязательно говорите с земляками», - резюмировал Илья Середюк.

