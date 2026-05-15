В Новокузнецке осудили москвичку за создание узла связи для телефонных аферистов

40-летняя жительница Московской области отправится в колонию за пособничество телефонным мошенникам. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Как установил суд, женщина арендовала квартиру в Новокузнецке, где установила два симбокса для бесперебойной работы узла связи. С помощью этого оборудования ее сообщники обзванивали россиян, выдавая себя за других лиц. Жертвами этой схемы стали шесть человек из разных регионов страны, потерявшие в общей сложности более 600 тысяч рублей.

В ходе обысков у женщины изъяли ноутбук, роутер и 380 неактивированных сим-карт. Суд признал ее виновной в незаконном использовании оборудования для пропуска трафика. Ближайшие полтора года она проведет в исправительной колонии общего режима, также ей назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

