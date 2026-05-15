В твоем ритме: в Кемерове и Новокузнецке продолжается регистрация на «СберПрайм Зеленый Марафон»

В Кемерове и Новокузнецке продолжается регистрация на «СберПрайм Зеленый Марафон». Фото: Пресс-служба Сбера

В Москве завершился набор участников на забег «СберПрайм Зеленый Марафон». В Кузбассе регистрация продолжается. Ежегодный спортивный, благотворительный и семейный праздник пройдет 30 мая при поддержке подписки СберПрайм в 60 городах России от Владивостока до Калининграда. В 2026 году, в год 185-летия Сбербанка, «СберПрайм Зеленый Марафон» состоится в 13-й раз.

Впервые «СберПрайм Зеленый Марафон» пройдет в новом формате и станет фестивалем бега и музыки, с которого в городах начнется лето. Большая музыкальная программа запланирована в Кемерове и Новокузнецке.

Все добровольные пожертвования пойдут в благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». На эти деньги некоммерческие организации откроют программы подготовки к школе для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. Педагоги и психологи помогут мальчикам и девочкам раскрыть таланты, найти друзей и научиться общаться на индивидуальных маршрутах обучения. Внести свой вклад на платформе «СберВместе» смогут не только бегуны - благотворительный сбор открыт для всех желающих. По традиции Сбер удвоит итоговую сумму пожертвований. В прошлом году участники перечислили более 30 миллионов рублей, а после удвоения взносов от банка на поддержку детей направили свыше 60 миллионов.

В Кемерове для взрослых участников организуют марафон на дистанции 10 км, 4,2 км, инклюзивный забег и скандинавскую ходьбу. Дети смогут принять участие в забегах на своей дистанции. В Новокузнецке участникам предложат детские дистанции, инклюзивный забег, скандинавскую ходьбу и взрослую дистанцию 4,2 км. Место проведения марафона: пр. Притомский в Кемерове (Московская площадь) и парк им. Ю.А. Гагарина в Новокузнецке. Для участников забегов наличие медицинских справок является обязательным условием.

Подготовиться к забегу участникам поможет ГигаЧат. Выстроить здоровые привычки, график правильного питания и даже справиться с волнением перед стартом - все это возьмет на себя ИИ-помощник Сбера. А после финиша ГигаЧат разберет результаты, подскажет упражнения для восстановления и медитативные практики, поможет снять нагрузку и выстроить следующий тренировочный цикл. Так каждый новый старт сможет стать лучше предыдущего.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы хотим, чтобы каждый, кто выйдет на старт "СберПрайм Зеленого Марафона", почувствовал, что он может больше. Помочь стать лучшей версией себя готов искусственный интеллект. ГигаЧат выступит сразу в нескольких ролях - персонального тренера и нутрициолога. Он проанализирует вашу физическую подготовку и составит индивидуальный план тренировок на основе тематического пространства "ЗОЖ" на главной странице сайта ГигаЧата. ИИ-помощник Сбера поможет подготовить себя к "Зеленому Марафону". Я приглашаю всех стать участниками нашего благотворительного забега - большого праздника спорта, музыки и добрых дел».

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Erid:2VtzqwzNzdW