В Кузбассе расследуют гибель сотрудника при утилизации промышленных отходов

Трагедия на одном из предприятий Киселевска, произошедшая 23 апреля, стала поводом для серьезного разбирательства. Об этом сообщили в прокуратуре и следкоме Кузбасса.

Во время утилизации производственных отходов на полигоне раздался мощный хлопок, в результате которого погиб сотрудник компании.

Прокурорская проверка показала, что на объекте игнорировали правила промышленной безопасности. На основании собранных материалов следственный комитет возбудил уголовное дело.

Сейчас следователи активно работают на месте: изъята техническая документация, назначены экспертизы, идут допросы очевидцев и руководителей предприятия. Виновным в нарушении требований безопасности, которое привело к смерти человека, грозит реальный срок. Расследование дела находится на особом контроле прокуратуры города.

