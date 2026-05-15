Погода в Кузбассе 16 мая 2026 года: потеплеет до +22 градусов

Фото: архив "КП". Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе 16 мая 2026 года продолжится потепление. В отдельных районах температура поднимется до +22 градусов, однако вместе с теплом в регион придут порывистый ветер и первые майские грозы. Однако синоптики предупреждают: вместе с потеплением возрастет и пожарная опасность. Показатель горимости прогнозируется на уровне 1-4 классов.

По области ночью ожидается -2…+3 градуса, местами до -7 градусов. Днем воздух прогреется до +12…+17 градусов, а местами до +22 градусов. Ветер юго-западный: ночью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду, днем усилится до 7-12 метров в секунду, местами порывы достигнут 15-20 метров в секунду. Ожидается переменная облачность. В основном погода будет без осадков, однако днем по северу области возможны кратковременные дожди и грозы.

Погода в Кемерове 16 мая 2026 года

В областной столице ночью будет 0…+2 градуса, днем потеплеет до +13…+15 градусов. Ветер юго-западный: ночью 2-7 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Ночью преимущественно без осадков, днем ожидается кратковременный дождь.

Погода в Новокузнецке 16 мая 2026 года

В Новокузнецке ночью температура составит 0…-5 градусов, днем воздух прогреется до +13…+18 градусов. Осадков не ожидается, прогнозируется переменная облачность. Ветер западный: ночью 2-7 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду.

Ранее мы писали, что в коворкинге Goodline прошла акция, посвященная памяти о Великой Отечественной войне, а еще в Кемерове раскрыли схему с «мертвыми душами» и квартирами.