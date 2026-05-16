Цена родительской беспечности: в Кузбассе квадроцикл подростка отправили на штрафстоянку

В Березовском сотрудники Госавтоинспекции остановили квадроцикл под управлением 15-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Никаких прав на управление транспортом у юноши не было. На место вызвали мать нарушителя, в присутствии которой парня отстранили от езды, а сам квадроцикл погрузили на эвакуатор и отправили на спецстоянку.

За передачу руля лицу без водительского удостоверения в отношении матери составили протокол. Теперь семье придется заплатить штраф в размере 30 000 рублей.

