Главный токсиколог Кузбасса предупредил о скрытых угрозах женьшеня

Знаменитый «корень жизни» - женьшень - при неумелом использовании может серьезно навредить организму. Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов предупредил: это мощный стимулятор, который в больших дозах провоцирует скачки давления, тахикардию, бессонницу и даже кровотечения из-за разжижения крови.

Препарат категорически противопоказан детям до 12 лет, беременным, людям с гипертонией и аутоиммунными заболеваниями.

Также опасно совмещать женьшень с кофе, энергетиками и некоторыми лекарствами, например, антидепрессантами.

Врач подчеркнул: натуральное происхождение не гарантия безопасности. Перед покупкой добавок обязательно проконсультируйтесь с медиком и не пейте настойки «на глаз».

