Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+8°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит16 мая 2026 1:14

Новокузнечанину грозит 5 лет лишения свободы за угон машины у родителей

В Новокузнецке 18-летний парень угнал у отца «семерку» и попался пьяным
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

18-летний житель Новокузнецка стал фигурантом уголовного дела после «ночного вояжа» на отцовской машине. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Воспользовавшись тем, что ВАЗ-21074 был открыт, парень без спроса завел двигатель и уехал. Отец, обнаружив пропажу, сразу обратился в полицию.

Сотрудники госавтоинспекции перехватили «семерку» на проспекте Металлургов. Выяснилось, что водитель не только не имеет прав, но и сильно пьян, хотя от медосвидетельствования он отказался. Ситуацию усугубило то, что в прошлом году, будучи еще подростком, парень уже привлекался за аналогичное нарушение.

Теперь за угон и повторную езду в нетрезвом виде молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. Дело уже направлено в суд.

Ранее мы писали, что в коворкинге Goodline прошла акция, посвященная памяти о Великой Отечественной войне, а еще в Кемерове раскрыли схему с «мертвыми душами» и квартирами.