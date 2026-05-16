На набережной Томи в Кемерове собрали горы мусора и старые покрышки

Фото: минприроды Кузбасса.

На набережной Томи в Кировском районе Кемерова прошел большой субботник. Об этом сообщили в администрации города.

Около 250 волонтеров - от школьников до ветеранов - очистили берег от пластика и старых покрышек. Акция «Вода России» является частью федерального проекта в составе нацпроекта «Экологическое благополучие». Помимо уборки, юннаты Дворца творчества Ленинского района проверили скворечники и пересчитали гнезда коршунов. Ребята напомнили прохожим, что мелкий мусор опасен для пернатых, так как птицы принимают его за еду.

