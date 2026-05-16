Жительница Кузбасса пойдет под суд за угрозу зарезать дочь

Полиция Ленинска-Кузнецкого завершила расследование дела против 41-летней местной жительницы. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

В марте во время пьяной ссоры женщина разругалась со своей матерью, а когда 21-летняя дочь попыталась их разнять, переключила агрессию на нее. Обвиняемая схватила кухонный нож и начала угрожать девушке убийством.

Теперь матери грозит до двух лет лишения свободы, дело уже передано в суд.

