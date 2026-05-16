«Наказывала за непослушание»: видео с избиением собаки привело кузбасскую полицию к воспитаннице детсада

В соцсетях появилось видео, на котором маленькая девочка во время прогулки пинает и бьет свою собаку. Ею заинтересовалась полиция.

Полицейские Рудничного района быстро нашли героиню ролика - ей оказалась шестилетняя кемеровчанка. Девочка заявила, что так она «дрессировала» питомца.

Несмотря на положительные характеристики из детсада, с ребенком и родителями провели строгую беседу, а материалы дела направили в комиссию по делам несовершеннолетних. Девочке назначат консультации психолога.

