Голосование за шлагбаум в чате стоило жительнице Кемерова квартиры и сбережений

68-летняя жительница Рудничного района Кемерова стала жертвой сложной схемы обмана. Об этом рассказали в полиции Кузбасса.

Все началось со ссылки в общедомовом чате якобы для голосования за шлагбаум. После перехода по ней женщине позвонили лжесотрудники Росфинмониторинга. Они убедили пенсионерку сначала отдать накопления курьеру для «декларирования», а затем продать свой кроссовер Hyundai Creta и перевести еще два миллиона через банкомат. Общий ущерб превысил 3,6 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.

