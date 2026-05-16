Новокузнечанин разбил окно в квартиру после отказа открыть дверь

Фото: пресс-служба Росгвардии Кузбасса.

Ночной визит в Новокузнецке закончился разбитым окном и задержанием. Об этом сообщили в Росгвардии Кузбасса.

Ночью на проспекте Авиаторов в Новокузнецке 24-летний нетрезвый парень пытался попасть в подъезд к знакомому. Он позвонил по домофону в случайную квартиру и попросил открыть дверь, но получил отказ. Разозлившись, дебошир подошел к окну этого жильца на первом этаже и со всей силы разбил стекло рукой.

Хозяин тут же вызвал Росгвардию, которая и задержала вандала на месте.

Ранее мы писали, что в коворкинге Goodline прошла акция, посвященная памяти о Великой Отечественной войне, а еще в Кемерове раскрыли схему с «мертвыми душами» и квартирами.