Кузбассовец без прав за месяц девять раз попался дорожным камерам

В Белове инспекторы остановили 49-летнего водителя «Лады Калины», у которого никогда не было прав. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

Проверка через систему «Паутина» показала, что мужчина - серийный нарушитель: за последний месяц он девять раз проезжал под камерами.

В итоге на него составили сразу 10 протоколов, а общая сумма штрафов может достичь 150 тысяч рублей. Машину эвакуировали на спецстоянку.

