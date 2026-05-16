Кемеровчанин получил 7 лет колонии за демонстрацию полового органа детям

Кемеровский областной суд вынес приговор 56-летнему горожанину. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

В апреле прошлого года мужчина во дворе жилого дома совершил развратные действия в отношении троих подростков младше 16 лет - показал обнаженный половой орган.

Суд назначил ему семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также осужденному на восемь лет запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей.

