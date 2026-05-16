Банк России выявил семь «черных» кредиторов в Кузбассе с начала года

В первом квартале 2026 года в Кузбассе обнаружили семь организаций, незаконно выдававших займы. Об этом сообщили в региональном управлении Банка России.

Компании маскировались под ломбарды и комиссионные магазины, но работали без лицензии Банка России.

Управляющий отделением Сергей Драница предупредил: обещания быстрой прибыли и просьбы «привести друга» - верные признаки нелегалов. Прежде чем брать заем, необходимо проверить компанию в госреестрах.

