Кузбассовец проведет 23 года в колонии за смертельный поджог дома

Кемеровский областной суд на основании вердикта присяжных приговорил 52-летнего жителя Белова к 23 годам строгого режима. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

В декабре 2024 года пьяный мужчина из личной неприязни поджег баню, пристроенную к чужому дому. Огонь мгновенно перекинулся на жилье, в результате чего двое находившихся внутри людей погибли.

Помимо срока, поджигатель обязан выплатить 1,7 млн рублей за уничтоженное имущество и один млн рублей морального вреда.

