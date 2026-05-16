НовостиПроисшествия16 мая 2026 5:00

Кузбассовец проведет 23 года в колонии за смертельный поджог дома

Суд присяжных признал беловчанина виновным в гибели двух человек при пожаре
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Кемеровский областной суд на основании вердикта присяжных приговорил 52-летнего жителя Белова к 23 годам строгого режима. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

В декабре 2024 года пьяный мужчина из личной неприязни поджег баню, пристроенную к чужому дому. Огонь мгновенно перекинулся на жилье, в результате чего двое находившихся внутри людей погибли.

Помимо срока, поджигатель обязан выплатить 1,7 млн рублей за уничтоженное имущество и один млн рублей морального вреда.

