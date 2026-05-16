На трассе Р-255 «Сибирь» в Кузбассе ввели реверсивное движение

На дорогах Кузбасса ограничили проезд из-за обновления мостов.

С 15 мая на двух участках трассы Р-255 «Сибирь» введено реверсивное движение. Об этом сообщили в Сибуправтодоре.

Дорожники начали ремонт путепроводов в Тяжинском округе (у поселка Итатский) и на обходе Юрги. Специалистам предстоит заменить балки и обновить покрытие. Работы на этих участках планируют завершить к октябрю 2026 года.

Также продолжается капитальный ремонт путепровода на обходе Кемерова.

Ранее мы писали, что в коворкинге Goodline прошла акция, посвященная памяти о Великой Отечественной войне, а еще Илья Середюк вошел в тройку самых медийных глав регионов Сибири.