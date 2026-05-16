Огурцы и помидоры в Кузбассе подешевели почти на 10% за неделю

За неделю в Кузбассе резко упали цены на овощи. Об этом свидетельствуют данные Кемеровостата.

В магазинах Кузбасса за неделю заметнее всего подешевели свежие огурцы и помидоры - почти на 10%. Теперь огурцы в среднем стоят 152 рубля за килограмм, что дешевле бананов (156 рублей). Также снизились цены на сосиски, свинину и детские консервы.

При этом на 3,6% подорожал черный чай, немного выросли в цене мороженая рыба, творог и подсолнечное масло.

