В пяти городах и поселках Кузбасса временно пропадет телевещание

На следующей неделе жителей пяти населенных пунктов Кузбасса ждут перебои в работе радио и ТВ. Об этом предупредили в РТРС.

Плановые отключения пройдут с 18 по 21 мая в Белове (пос. им. Ильича и Бачатский), деревне Ключевая Тяжинского района, Салаире и Гурьевске.

Специалисты РТРС проведут профилактику оборудования в дневное время (в период ~09.00 - 17.00). В случае плохой погоды работы могут перенести.

