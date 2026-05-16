Илья Середюк рассказал о хранителях истории Кузбасса в «Ночь музеев»

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Сегодня, 16 мая, Кузбасс присоединился к всероссийской акции «Ночь музеев». Губернатор Илья Середюк отметил, что для региона это не просто культурное событие, а повод поблагодарить профессионалов, которые десятилетиями восстанавливают историю края.

Одной из знаковых фигур музейного дела стала Зинора Волкова из музея-заповедника «Красная Горка». Она посвятила профессии более полувека. С 1998 года Зинора Фатиковна собирает редкие документы об индустриальном освоении Кузбасса. Благодаря ее кропотливой работе фонды пополнились тысячей уникальных чертежей времен Копикуза и АИК «Кузбасс». Эти материалы стали основой для научных трудов о становлении региона как главной кузницы страны.

Сегодня при участии Зиноры Волковой создается первый зал будущего Музея угля Кузбасса. Этот проект под названием «Рождение Кузбасса» уже стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

По словам губернатора, именно благодаря таким преданным делу людям жители области могут прикоснуться к своим корням и понять истинную ценность индустриального наследия. Илья Середюк пригласил всех кузбассовцев сегодня посетить музеи и лично увидеть результаты труда профессионалов.

