В Новокузнецке открылся обновленный офис Сбера

Фото: пресс-служба Сбера.

Обновленный офис Сбера открылся в Новокузнецке на ул. Веры Соломиной, 3. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой удобной локации. Появилась игровая зона для детей. В офисе можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнеров Сбера.

В зоне SberDevices предлагаются умные устройства и устройства умного дома Sber – музыкальные колонки SberBoom, SberBoom Mini, SberBoom Home и др.

Также клиентам доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: здесь можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, получить справку для предоставления в госорганы, получить консультацию по оформлению налогового вычета, подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по вопросам ЖКХ и многое другое.

Дизайн офиса выполнен с привязкой к истории района. Дальнее Куйбышево в Новокузнецке - является важной исторической частью города, тесно связанно с развитием шахтерской инфраструктуры и железной дорогой, где ключевой достопримечательностью выступает район Сортировочной станции Новокузнецк-Восточный, открытой в 1929 году. Станция стала ключевым звеном для строящегося в то время гиганта - Кузнецкого металлургического комбината, обеспечивая подвоз материалов и вывоз продукции, а также сыграла важную роль в освоении Южного-Кузбасского угольного бассейна.

Сергей Маисеев, Заместитель Главы города - руководитель администрации Куйбышевского района:

«Открытие обновленного офиса на улице Веры Соломиной - значимый шаг в развитии не только Куйбышевского района, но и Новокузнецка. Создание современных, комфортных и технологичных пространств жителей - необходимое условие для устойчивого роста экономики. Мы ценим, что Сбер, как социально ответственная компания, не просто разделяет этот подход, а на практике подтверждает свой вклад в развитие города. Подобные инициативы формируют новый, более высокий стандарт городской инфраструктуры».

Валерий Белозеров, управляющий Кемеровским отделением Сбера:

«В 2026 году Сберу исполняется 185 лет, но он остается все такими же «зелеными», постоянно меняется с учетом потребностей рынка и современных технологий, остается открытым к экспериментам и продолжает двигаться вперед, но главное осталось неизменным - желание быть рядом с клиентами в любые моменты жизни. Сегодня мы открываем обновленный офис Сбера в одном из старейших районов Новокузнецка - Куйбышевском. Примечательно, что дата образования района - 19 мая 1941 года, т.е. фактически это наш, подарок жителям района к его 85-летию. Куйбышевский район энергично растет и развивается, и мы, со своей стороны, желаем ему оставаться таким же «зеленым», как Сбер»!

