Токсиколог из Кемерова рассказал, почему беременным и детям нельзя красную икру

Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов напомнил жителям правила безопасности при покупке красной икры.

Первое и главное: не покупать развесной продукт. Икра из «бочек» - идеальная среда для сальмонеллы. Выбирать надо только заводскую упаковку, желательно жестяную, так как свет портит жиры.

Внимательно читайте этикетку: дата производства должна быть строго с июля по сентябрь. Если в составе есть добавка E239 (уротропин), продукт брать нельзя - он выделяет формальдегид.

Дома обязательно нужно проверить банку: вздутая крышка или отсутствие хлопка при открытии - повод отправить деликатес в мусор.

Токсиколог напомнил, что икра противопоказана детям до трех лет и беременным из-за риска ботулизма и влияния на плод. Если после еды почувствовали тошноту или двоение в глазах - немедленно вызывайте скорую: при ботулизме счет идет на часы.

