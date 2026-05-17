В Кемерове начали ремонт Логового шоссе

В Кемерове приступили к ремонту Логового шоссе. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов в соцсетях.

Подрядчик уже приступил к фрезеровке дорожного покрытия от Кузнецкого моста. Это один из наиболее значимых дорожных объектов 2026 года.

Работы, как и планировалось, ведутся в основном ночью, чтобы не мешать водителям. Ремонт проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке партии «Единая Россия».

