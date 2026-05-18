В Кировском районе Кемерова строят первую в его истории 15-этажку

Кировский район Кемерова ждет историческое событие: на улице Рекордной возводят первый в этом районе 15-этажный дом. Об этом сообщили мэр Дмитрий Анисимов.

Еще недавно здесь стояли ветхие аварийные бараки, а уже к концу 2026 года на их месте появится современная высотка. Часть квартир в новостройке администрация города выкупит под социальное жилье, остальные поступят в свободную продажу.

Дмитрий Анисимов отметил, что одной высоткой дело не ограничится - рядом планируют построить еще два аналогичных дома.

Развитие района идет комплексно: пока строители возводят этажи, дорожники обновляют скверы и пути к будущему деревообрабатывающему комбинату.

Власти уверены, что Кировский становится все более привлекательным для жизни и работы, сохраняя при этом свой индустриальный потенциал.

