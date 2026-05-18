Кемеровские полицейские наказали отца за передачу мотоцикла 13-летнему сыну

В Кемерове попытка отца порадовать сына на день рождения закончилась аварией и крупными штрафами. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Пять дней назад 13-летний школьник получил в подарок спортивный мотоцикл, а вчера, выехав на нем на дорогу общего пользования, столкнулся с «Газелью». Подросток не уступил дорогу на перекрестке и в итоге оказался в больнице с ушибами и ссадинами.

Полицейские выяснили, что ребенок не имел права садиться за руль, а сам мотоцикл вообще не предназначен для городских улиц - это спортинвентарь. В отношении отца составили сразу два протокола: за передачу управления бесправнику и за ненадлежащее воспитание. Общая сумма взыскания составила 32 тысячи рублей, а мотоцикл отправился на штрафстоянку.

Досталось и водителю «Газели» - у него не оказалось страховки и диагностической карты.

