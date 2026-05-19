Житель Кузбасса украл рюкзак у гулявшей во дворе девочки

В Прокопьевске сотрудники уголовного розыска задержали 48-летнего местного жителя, подозреваемого в краже рюкзака восьмилетней девочки. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Сообщение о краже поступило в дежурную часть от 34-летней местной жительницы. Она рассказала, что у ее дочери похитили рюкзак, где лежали ключи и телефон общей стоимостью 10 000 рублей.

Полицейские быстро установили, что девочка гуляла во дворе и оставила свой школьный рюкзак на скамейке. Злоумышленник, убедившись, что за ним никто не наблюдает, подошел к лавочке и похитил чужое имущество. В соседнем дворе он вытащил ценные вещи, а остальное выбросил в мусорный контейнер.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Максимальная санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Все похищенные вещи, включая мобильный телефон и ключи от дома, изъяты и в ближайшее время будут возвращены законным владельцам. Мать девочки выразила благодарность полицейским.

