В Новокузнецке в дома начали возвращать горячую воду

В Новокузнецке официально завершилась первая волна гидравлических испытаний теплосетей. Мэр Денис Ильин сообщил, что ресурсоснабжающие организации уже начали заполнять систему, и сегодня стартует подача горячей воды в жилые дома.

Градоначальник предупредил, что ждать кипятка из крана сразу во всем городе не стоит - процесс запуска идет постепенно, и вода доходит до потребителей не одновременно. Сейчас главная роль отведена управляющим компаниям: именно их сотрудники должны оперативно настроить внутридомовое оборудование и открыть нужные задвижки.

Жителям напомнили: если у соседей вода уже есть, а в вашей квартире она так и не появилась, нужно в первую очередь звонить в свою управляющую компанию для точечной отработки заявки.

