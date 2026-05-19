НовостиОбщество19 мая 2026 5:09

В Новокузнецке в дома начали возвращать горячую воду

Мэр Новокузнецка Денис Ильин сообщил о старте подачи горячей воды
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

В Новокузнецке официально завершилась первая волна гидравлических испытаний теплосетей. Мэр Денис Ильин сообщил, что ресурсоснабжающие организации уже начали заполнять систему, и сегодня стартует подача горячей воды в жилые дома.

Градоначальник предупредил, что ждать кипятка из крана сразу во всем городе не стоит - процесс запуска идет постепенно, и вода доходит до потребителей не одновременно. Сейчас главная роль отведена управляющим компаниям: именно их сотрудники должны оперативно настроить внутридомовое оборудование и открыть нужные задвижки.

Жителям напомнили: если у соседей вода уже есть, а в вашей квартире она так и не появилась, нужно в первую очередь звонить в свою управляющую компанию для точечной отработки заявки.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса рассказал об истории спасения девочки с больным сердцем, а еще главный токсиколог Кузбасса развеял мифы и рассказал о рисках хантавируса.