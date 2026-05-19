Ром и чача из гаража: в Белове изъяли контрафактный алкоголь на 850 тысяч рублей

В Белове сотрудники полиции накрыли нелегальный цех, где в промышленных масштабах производили поддельный алкоголь. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Подпольное производство 48-летний горожанин организовал прямо в гараже во дворе своего дома. Оперативники застали мужчину с поличным, когда тот разливал очередную партию продукции.

Гараж оказался оснащен полноценной автоматизированной линией. Во время обыска полицейские изъяли более 1 300 литров этилового спирта, а также готовые к продаже ром, чачу, водку и коньяк известных марок без обязательной маркировки. Общая стоимость изъятого «товара» превысила 850 000 рублей. Кроме того, в цеху нашли тару, крышки, ароматизаторы и поддельные акцизные марки.

Как выяснилось, схему делец наладил простую: смешивал спирт с добавками и разливал по бутылкам под видом элитных брендов. Сбывать суррогат он планировал через знакомых продавцов в мелких лавках.

Теперь в отношении «предпринимателя» возбуждено уголовное дело, ему грозит до трех лет лишения свободы.

