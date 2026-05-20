Жители Кузбасса получили 6,75 млрд рублей по больничным листам

С начала 2026 года Отделение СФР по Кузбассу перечислило жителям региона более 6,75 миллиарда рублей в качестве пособий по временной нетрудоспособности. Всего выплаты получили 295 тысяч человек, по которым было оформлено 302 тысячи больничных листов.

Процесс полностью автоматизирован: пособия назначаются на основании электронных листков нетрудоспособности. Уведомления об этапах работы с больничным - от открытия до оплаты - приходят в личный кабинет на портале «Госуслуги».

Сумма выплаты напрямую зависит от стажа и среднего заработка за прошлые два года. Если человек работает официально более восьми лет, ему оплатят 100% среднего заработка. При стаже от пяти до восьми лет полагается 80%, а если стаж меньше пяти лет - 60%. Важное уточнение: уход за больным ребенком до восьми лет всегда оплачивается в размере 100% независимо от стажа родителя.

В 2026 году минимальная выплата в Кузбассе с учетом районного коэффициента составляет 1 157,95 рубля в день, а максимальная достигает 6 827,4 рубля. Первые три дня болезни оплачивает работодатель, а последующие - Соцфонд. Если же больничный взят для ухода за членом семьи, СФР берет на себя выплаты с первого дня. Самим работникам никуда обращаться не нужно: данные в фонд передает работодатель после закрытия больничного в клинике. Деньги поступают на счет в течение 10 рабочих дней.

