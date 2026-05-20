В Кемерове установят новый светофор у кардиоцентра за 9,7 млн рублей

В Кемерове планируют обезопасить участок дороги рядом с областным кардиологическим диспансером. На бульваре академика Л. С. Барбараша, 6 установят новый светофор. Соответствующий тендер от городской администрации уже опубликован на портале госзакупок.

Проект оценивается в 9 722 790 рублей - это начальная максимальная цена контракта. Сейчас идет этап приема заявок от потенциальных исполнителей, который продлится до 28 мая, после чего власти определят победителя аукциона.

Подрядчику предстоит не только смонтировать оборудование, но и завершить все работы в срок до 15 августа текущего года.

Ранее мы писали, что цены на все виды топлива выросли в Кузбассе с начала 2026 года, а еще летом в кузбасских оздоровительных лагерях отдохнут 100 тысяч детей.