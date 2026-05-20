В Кузбассе 20 человек поставили на воинский учет после полицейского рейда

В поселке Пригородный прошел масштабный профилактический рейд с участием сотрудников МВД и бойцов Росгвардии. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Силовики проверяли соблюдение миграционного законодательства, правила содержания детей и выявляли тех, кто уклоняется от воинской службы. Всего правоохранители проверили 56 человек.

Результатом работы стали десятки административных протоколов: четверо граждан ответят за отсутствие паспортов, еще трое - за неисполнение родительских обязанностей.

Кроме того, оперативники изъяли у 21-летнего местного жителя травматический пистолет Grand Power, который хранился незаконно. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, молодому человеку грозит ответственность за незаконное хранение оружия.

Важным итогом проверки стала доставка 20 человек в военный комиссариат для постановки на воинский учет.

В полиции подчеркнули, что подобные рейды в регионе будут продолжаться.

