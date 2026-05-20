Ремонт Новоильинского тоннеля в Новокузнецке выполнен наполовину

Масштабная реконструкция Новоильинского тоннеля в Новокузнецке достигла экватора - объект готов на 50%. Мэр Денис Ильин лично проинспектировал стройплощадку и подтвердил, что работы идут строго по графику.

Сейчас специалисты заняты дренажной системой, очисткой и ремонтом балок пролета, а также обновлением теплосетей. Чтобы успеть в срок, строители работают в две смены без выходных.

К концу августа подрядчик должен закончить монтаж новой теплотрассы. Полностью завершить ремонт и открыть движение по обновленному тоннелю планируют к 10 октября 2026 года.

Напомним, все работы на объекте ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Напомним, все работы на объекте ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».