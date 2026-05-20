Шипение газировки спровоцировало жестокую драку во дворе в Кузбассе

Нелепая случайность привела к кровавому конфликту в поселке Промышленная. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Вечером у 18-летнего местного жителя из рук выпала банка газировки. Громкий шипящий звук не понравился 43-летнему мужчине, который с балкона в грубой форме сделал парню замечание.

Словесная перепалка быстро переросла в драку во дворе. Разъяренный юноша зашел домой, взял деревянную биту и ударил оппонента по голове. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой и серьезными ушибами.

Полицейские задержали подозреваемого и изъяли орудие преступления со следами крови. Теперь молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. На время следствия он находится под подпиской о невыезде.

