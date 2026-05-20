Подросток на кроссовом мотоцикле попался инспекторам в Кузбассе

Фото: Госавтоинспекция Кузбасса.

В Междуреченске дорожные инспекторы остановили кроссовый мотоцикл Wels, за рулем которого оказался 17-летний юноша. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

Выяснилось, что прав на управление транспортом у подростка нет. Полицейские вызвали на место родителей и в их присутствии отстранили парня от езды.

Итогом поездки стал административный протокол, а сам мотоцикл отправился на специализированную штрафстоянку. Кроме того, материалы дела переданы в комиссию по делам несовершеннолетних, где будет решаться вопрос о привлечении родителей к ответственности.

