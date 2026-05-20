В Кузбассе запретят продавать алкоголь 26 мая

В следующий вторник, 26 мая, в Кузбассе на сутки введут запрет на розничную продажу алкогольных напитков во всех магазинах.

Это связано с проведением «Последних звонков» в школах региона. Ограничение затронет все виды алкоголя, включая пиво. Запрет распространяется только на магазины. Заведения общественного питания, такие как кафе и рестораны, будут работать в обычном режиме.

Подобные ограничения - традиционная мера, применяемая в Кузбассе в дни проведения выпускных вечеров и «Последних звонков». Всего в течение года запрет на продажу спиртного вводится восемь раз, включая такие даты, как День Победы, День защиты детей, День России, День молодежи, День знаний и Всероссийский день трезвости.

