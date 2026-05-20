В Новокузнецке на два дня перекроют центр города из-за забега «Дай пять!»

В эти выходные в Новокузнецке пройдет традиционный забег «Дай пять!», из-за которого в центре города временно ограничат движение транспорта. Об этом предупредили в администрации города.

Первые изменения вступят в силу уже утром 23 мая: с 09.00 и до 16.00 следующего дня закроют проезд между Театральной площадью и домом №20 по проспекту Металлургов.

Основные перекрытия запланированы на воскресенье, 24 мая. С 06.00 до 15.00 будет закрыта часть улицы Кирова (от Металлургов до Спартака).

С 10.00 до 15.00 список ограничений расширится: проезд запретят по проспектам Кузнецкстроевскому, Бардина и Октябрьскому, а также по улицам Тольятти и Спартака на ключевых участках. На всех этих отрезках запрещена и стоянка - автомобили нарушителей могут эвакуировать.

Городские власти также предупреждают о корректировке маршрутов общественного транспорта.

