«Бороться надо с нарушителями»: эксперты в Кузбассе обсудили меры борьбы с нелегальным табачным рынком Сибири

20 мая в Кемерове прошла Межрегиональная конференция «Борьба с теневым сектором табачной и никотинсодержащей продукции в Сибири: вызовы и решения». Организатором выступил медиахолдинг «Комсомольская правда» при поддержке Кузбасской торгово-промышленной палаты.

Нелегальную продукцию конфискуют

Участниками мероприятия стали представители Росалкогольтабакконтроля, Роспотребнадзора, МВД, таможни и других профильных ведомств. Директор АНО «ННЦК» Ирина Бушина сообщила, что в 2025 году в СФО изъяли 30 миллионов сигарет: в Алтайском крае - 16,741 миллиона, в Кемеровской области - 9,726 миллиона, в Омской области - 1,593 миллиона сигарет.

По результатам всероссийского полевого исследования, завершившегося в IV квартале 2025 года, наибольший уровень незаконного оборота среди регионов Сибири зафиксирован в Кемеровской области - 11,3%.

- Алтайский край стал лидером по снижению доли незаконного оборота в Сибири и в стране: сокращение более чем в три раза - с 20,3 до 6,1%. В Новосибирской области доля снизилась незначительно - до 10,4%, в Омской области упала на треть - до 8,9%. Благоприятная ситуация сохраняется в Томской области, - сообщила Ирина Бушина.

Вейпы и жидкости для них - на особом контроле

В сегменте никотинсодержащей продукции проблема нелегального оборота наиболее характерна в сегментах жидкостей для электронных систем доставки никотина (ЭСДН) и одноразовых вейпов. Депутат Государственной думы Российской Федерации, заместитель председателя комитета по экономической политике Артем Кирьянов отметил, что доля нелегального оборота жидкостей для вейпов в России достигла почти 90%. Девять из десяти товаров на рынке - без акцизов и маркировки.

- Ситуация напрямую связана с акцизной политикой. Когда была введена маркировка и начал работать «Честный знак», обеление наметилось, но резкий рост акцизов привел к приходу игроков, которые не ставили задачи быть участниками легального бизнеса, - считает Кирьянов.

Выход из тени

Управляющий по корпоративным вопросам региона Сибирь и Дальний Восток ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» Дмитрий Шарков обратил внимание, что основным драйвером детенизации рынка остается эффективность правоприменения.

- Сейчас главный вопрос дальнейшей детенизации рынка - повышение эффективности правоприменения. Если к нарушителям в полной мере применять те законодательные меры, которые уже вступили в силу, рынок еще больше очистится от нелегальной продукции, - отметил Дмитрий Шарков.

Директор по защите оборота легальной продукции Центра развития перспективных технологий Максим Курганский пояснил, что при борьбе с нарушителями сокращение легальной торговли подпитывает нелегальный рынок.

- Нельзя снижать количество легальных точек - это приведет к росту нелегального, теневого рынка. А если торговля идет немаркированной продукцией, то бороться нужно именно с нарушителями, а не с законопослушным бизнесом, - рассуждает Курганский.

Спикеры сошлись во мнении, что нелегальный оборот табачной и никотинсодержащей продукции наносит ущерб бюджету: из-за теневого рынка государство ежегодно недополучает более 100 миллиардов рублей налоговых поступлений.