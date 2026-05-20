Ученые Кузбасса разработали цифровую платформу для контроля выбросов метана

В Кемерове представили итоги работы научно-технической программы «Чистый уголь - зеленый Кузбасс». Об этом сообщил глава минугля Кузбасса Андрей Брижак.

Одной из ключевых разработок стала цифровая платформа для точного расчета фугитивных выбросов метана - скрытых утечек, которые возникают при добыче и переработке угля. Проект реализовали ученые ВостНИИ и ФИЦ угля и углехимии СО РАН в рамках работы НОЦ «Кузбасс - Донбасс».

Новая технология уже прошла успешные испытания на местных предприятиях. Система позволяет не только следить за экологией, но и повышать безопасность труда: данные помогают прогнозировать снижение загазованности пластов.

В разработку вложили 22 миллиона рублей, и в 2026 году платформа уже начала приносить доход.

Ранее мы писали, что более восьми тысяч домов в Кузбассе получат газ до конца года, а еще восемь молодых ученых из Кузбасса стали стипендиатами президента России.