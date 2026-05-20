Ветеран боевых действий в Кузбассе получил землю после вмешательства прокуратуры

В Мариинске ветеран боевых действий смог получить положенный по закону земельный участок только после жалобы в Генпрокуратуру. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее местная администрация устно отказала мужчине, заявив, что земли в округе якобы не предоставляются. Однако проверка показала, что это решение прямо нарушает региональное законодательство о мерах поддержки участников СВО и ветеранов.

После того как заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев взял ситуацию на контроль, главе Мариинского округа внесли представление. В итоге ветерану выделили участок площадью 1,5 тысячи кв. м, и в марте 2026 года он уже оформил право собственности.

За незаконный отказ чиновника - начальника Комитета по управлению муниципальным имуществом - привлекли к дисциплинарной ответственности.

