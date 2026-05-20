Звезда «Универа» частично выиграла иск против кемеровского блогера

Фото: архив "КП". Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

19 мая Центральный районный суд Кемерова вынес решение по иску актрисы Настасьи Самбурской. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Звезда сериала «Универ» судилась с основателем канала «Немагия» из Кемерова из-за видеоматериалов, которые порочили ее честь и достоинство. Поводом стали ролики, размещенные на YouTube, в Telegram, «ВКонтакте» и на платформе Boosty.

Актриса настаивала, что информация в видео ложная, и требовала не только удалить контент, но и выплатить три миллиона рублей в качестве моральной компенсации. Примечательно, что даже после блокировки скандальных публикаций блогер упорно перезаливал их в группу «ВКонтакте» и на Boosty.

Лингвистическая экспертиза, представленная в суде, подтвердила: высказывания автора действительно носят порочащий характер. Исследовав все доказательства, суд полностью поддержал основные требования Самбурской: сведения признаны недостоверными, а ответчика обязали прекратить их дальнейшее распространение. Финансовые претензии, включая компенсацию морального вреда и судебные издержки, были удовлетворены частично.

На данный момент решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее мы писали, что более восьми тысяч домов в Кузбассе получат газ до конца года, а еще восемь молодых ученых из Кузбасса стали стипендиатами президента России.