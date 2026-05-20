Погода в Кузбассе 21 мая 2026 года: ожидаются дождь и сильный ветер

В Кузбассе 21 мая 2026 года ожидается резкое ухудшение погоды. При прохождении фронтального раздела синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы и порывистый ветер до 20 метров в секунду. Показатель горимости прогнозируется на уровне 1-3 классов.

По области ночью температура составит +3…+8 градусов. Днем воздух прогреется до +12…+17 градусов, местами до +22 градусов. Однако по северу области будет заметно прохладнее - всего +6…+11 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный: ночью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду, днем усилится до 8-13 метров в секунду, местами порывы достигнут 15-20 метров в секунду.

Ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, а днем - кратковременные, местами сильные дожди, особенно по северу области. Возможны грозы. Во время осадков видимость временами может ухудшаться до 1 000 метров и менее.

Погода в Кемерове 21 мая 2026 года

В областной столице ночью ожидается +6…+8 градусов, днем +9…+11 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный: ночью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, днем 8-13 метров в секунду, местами до 18 метров в секунду. Прогнозируется облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь.

Кузбассовцев предупредили о резкой смене погоды

После недолгого потепления в регион опять придет похолодание, особенно заметное в северных районах области. Сильный ветер и ливни могут осложнить дорожную ситуацию и ухудшить видимость.

