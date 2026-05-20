Подросток из Барнаула получил срок за пропаганду запрещенного движения в Кузбассе

Березовский городской суд вынес приговор подростку, который занимался пропагандой экстремистской идеологии. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Житель Барнаула, находясь в Кузбассе, активно продвигал в соцсетях и мессенджерах ценности запрещенного в России движения «АУЕ». Он вел прямые трансляции, использовал уголовный жаргон, публиковал символику организации и выражал негативное отношение к сотрудникам полиции.

На суде юноша полностью признал вину и раскаялся. Учитывая несовершеннолетний возраст подсудимого, суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Пока приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

