В Кузбассе суд обязал чиновников снести аварийный дом на 4 года раньше срока

Жильцам аварийного дома на улице Новой в Мариинске не придется ждать переезда до 2031 года. Городской суд пришел к выводу, что здание, построенное еще в 1936 году, буквально трещит по швам и может рухнуть в любой момент. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ранее эксперты установили, что износ дома составляет 71%. Несмотря на это, местная администрация назначила срок расселения и сноса только на начало 2031 года. Прокуратура посчитала такой график незаконным: состояние конструкций и инженерных сетей настолько плохое, что проживание в доме угрожает жизни людей.

Суд согласился с доводами прокурора и обязал власти Мариинского округа ускорить процесс. Согласно новому решению, дом должен быть расселен и снесен до 1 января 2027 года. Таким образом, срок ожидания для собственников сократился сразу на четыре года.

Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

