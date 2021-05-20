В Кузбассе выбрали тройку сильнейших машинистов бульдозеров

Финал регионального этапа конкурса «Лучший по профессии» среди бульдозеристов прошел под Кемеровом.

В Кузбассе на разрезе «Черниговец» завершился региональный этап всероссийских соревнований «Лучший по профессии» в категории «Машинист бульдозера». Практическая часть, которую по праву считают главным событием и вершиной состязаний, собрала лучших представителей горной промышленности региона. Участникам нужно было не просто показать знание теории, а выполнить на специальном полигоне задания высшего уровня сложности, требующие настоящего виртуозного мастерства.

Организатором конкурса выступило Министерство труда и социальной защиты Кузбасса. Главная цель соревнований — повысить престиж рабочих специальностей. Партнерскую помощь оказала компания «Восток-Сервис-Кузбасс», которая является крупнейшим поставщиком и разработчиком спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты.

Задания практического этапа заставили поволноваться даже самых опытных профессионалов. Мало было безупречно объехать препятствия и забить крошечный гвоздь огромным ковшом. Участникам также требовалось проявить ювелирную точность, забросив мяч в баскетбольное кольцо - такое испытание хорошо знакомо операторам тяжелой техники по всей России. По сумме набранных баллов жюри определило тройку лидеров. Третье место занял Алексей Дондуков из АО «УК «Кузбассразрезуголь». Серебро досталось Руслану Элиханову из ООО СП «Барзасское товарищество». А абсолютным чемпионом стал Александр Егорчатов из АО «Черниговец» - его мастерство на родной площадке не оставило соперникам ни одного шанса.

Генеральный директор компании «Восток-Сервис-Кузбасс» Вадим Анатольевич Коркачев, подчеркивая важность соревнований, сказал: «Для нас безопасность труда и комфорт трудовых будней - это стратегически важный фокус. Мы заботимся о каждом, кто работает на производстве, с помощью нашей специальной одежды, популяризируем трудовые профессии и создаем эргономичный щит, за которым человек чувствует себя защищенно и уверенно. Именно такие соревнования, как конкурс «Лучший по профессии», показывают истинную ценность мастерства и ответственного отношения к своему делу».

Победители регионального этапа получили право представить Кузбасс на федеральном уровне и побороться за крупные денежные призы: 1 миллион рублей за первое место, 500 тысяч - за второе и 300 тысяч рублей - за третье.