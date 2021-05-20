В Кузбассе прошел финал конкурса «Лучший по профессии» среди экскаваторщиков.

На разрезе «Черниговец» в Кузбассе состоялся региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». На этот раз соревнования прошли в номинации «Машинист экскаватора». Участие в них приняли специалисты, чья работа требует не только физической силы и выносливости, но и по-настоящему ювелирной точности.

Организатором конкурса выступило Министерство труда и социальной защиты Кузбасса. В 2026 году соревнования прошли в рамках национального проекта «Кадры». Партнерскую помощь оказала компания «Восток-Сервис-Кузбасс» - крупнейший поставщик и разработчик спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты. Этот конкурс уже давно считается в регионе главным показателем профессионализма. Он объединяет самые разные специальности - от сварщиков до операторов беспилотных летательных аппаратов.

Лучшие кузбасские машинисты экскаватора определили на соревнованиях сильнейшего.

Практические испытания для машинистов экскаваторов всегда похожи на настоящее представление. На этот раз участникам нужно было решать задачи, требующие предельной сосредоточенности. Их многотонные ковши должны были работать почти как ювелирные инструменты: плавно преодолевать полосу препятствий, аккуратно обращаться с мелкими предметами и забивать крошечные гвозди. Все это требовало от экскаваторщиков умения чувствовать машину практически на уровне рефлексов.

По сумме набранных баллов жюри определило тройку лучших:

- 3 место - Лефлер Анатолий Юрьевич (АО «УПИР»)

- 2 место - Кротов Алексей Анатольевич (ООО СП «Барзасское товарищество»)

- 1 место - Пилецкий Юрий Алексеевич (АО «Черниговец»)

Пилецкий выступал на родной площадке и подтвердил статус фаворита, показав образцовое владение техникой. Кротов и Лефлер также удостоились призовых мест, что еще раз доказало их высокую квалификацию. Все победители регионального этапа представят Кузбасс на федеральном уровне и поборются за денежные призы: 1 миллион рублей за первое место, 500 тысяч за второе и 300 тысяч за третье.

«Для нас безопасность и комфорт трудовых будней - это стратегическая линия бизнеса. Мы создаем эргономичную защиту для тех, кто ежедневно управляет сложнейшими машинами. Такие соревнования, как «Лучший по профессии», - это отличный способ популяризировать рабочие специальности и доказать, что за надежным щитом спецодежды стоит настоящий характер профессионала, готового к любым задачам», - прокомментировал итоги конкурса генеральный директор компании «Восток-Сервис-Кузбасс» Вадим Анатольевич Коркачев.